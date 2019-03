Ultimo aggiornamento: 09:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continuano anche domenica 24 marzo i disagi per i passeggeri della metropolitana linea A di Roma ledi. Le due stazioni chiuse si aggiungono a quella di Repubblica, inagibile dallo scorso ottobre in seguito al crollo di una scala mobile. Sono dunque tre le stazioni della metro A chiuse, rendendo irraggiungibile il centro se non con i bus sostitutivi che fanno spola tra le stazioni Termini e Flaminio.Proprio il cedimento di un gradino di una scala mobile ha provocato il sequestro della stazione. L'Atac, la municipalizzata dei trasporti di Roma, ha disposto la chiusura anche della stazione Spagna della metro A della Capitale «al fine di svolgere ulteriori controlli». La decisione è stata presa dal responsabile di esercizio degli impianti di traslazione della stazione in seguito alla «decisione dell'Autorità giudiziaria, che ha disposto il sequestro della stazione Barberini». Nella nota dell'Atac si spiega che le scale mobili della stazione Spagna «sono della stessa tipologia» di quelle «presenti a Barberini».