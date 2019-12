Disagi stamattina per i viaggiatori della metro C di Roma. Come informa Atac sui canali online, «per guasto alla stazione Graniti» la circolazione è «divisa in due servizi -San Giovanni-Grotte Celoni -Grotte Celoni-Pantano. È necessario, per proseguire il viaggio, il trasbordo a Grotte Celoni». Martedì 24 Dicembre 2019, 08:49

