Si andrà da piazza Venezia al Colosseo in Metro C: approvati progetto e fondi. Patanè: rispetteremo i tempi

Dal Governo arriva il via libera per un nuovo importante tassello della Metro C: la realizzazione della tratta che collega piazza Venezia al Colosseo. Un passaggio strategico in vista del Giubileo del 2025.

L’ultima parola spettava alla Commissaria straordinaria del Governo, l’architetto Maria Lucia Conti, che ha quindi emanato un’ordinanza ad hoc per approvarne il progetto nella sua versione definitiva. Insieme al progetto è arrivata anche l’approvazione del quadro economico, studiato dai tecnici del ministero dei trasporti. Quindi ora si procede spediti per la realizzazione del progetto dopo gli importanti passi in avanti compiuti delle ultime settimane.

La commissaria Conti è stata nominata dal Governo alla fine del mese di marzo scorso, ci sono state diverse variazioni al progetto fino alla firma, giunta il 9 dicembre scorso, dell’ordinanza di approvazione del progetto definitivo della variante della stazione Fori Imperiali, poi ribattezzata Colosseo. «Le ultime settimane - ha spiegato l’assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè - sono state estremamente importanti per la terza linea della metropolitana di Roma. Siamo tutti al lavoro per rispettare i tempi e regalare a Roma un’infrastruttura fondamentale per migliorare la mobilità cittadina e la qualità della vita dei romani».



