Roma, la metro Barberini riapre in entrata dopo 421 giorni

Barberini torna finalmente (quasi) a pieno regime. Dopo 421 giorni la stazione della Metro A, infatti, da oggi è riaperta anche ai passeggeri in entrata, mantenendo attive quattro delle sei scale mobili (due per l'ingresso e due per l'uscita) presenti all'interno.



La riapertura parziale di Barberini era avvenuta lo scorso 4 febbraio, quando la stazione era tornata in funzione ma solo per i passeggeri in uscita. Da oggi, finalmente, si potrà anche accedere alla stazione e per questo Atac ha disattivato il servizio della linea bus di supporto MA10. Lo comunica l'azienda in una nota, in cui viene specificato che «la riapertura tiene conto degli ultimi provvedimenti normativi sull'emergenza sanitaria emanati dal Governo, nonché dei flussi massimi di passeggeri stabiliti dalle norme regionali». La stazione era rimasta chiusa per lunghi mesi a partire dal 21 marzo 2019, quando un gradino delle scale mobili si era letteralmente accartocciato e, per fortuna, l'attivazione del blocco di sicurezza non aveva causato feriti, a differenza di quanto accaduto a Repubblica nell'ottobre 2018.



La riapertura di Barberini è un'ottima notizia per tutti i lavoratori romani costretti ad andare a lavorare con i mezzi pubblici: è bene ricordare, a tal proposito, l'obbligo di indossare le mascherine a bordo, di rispettare le distanze indicate dalla segnaletica sulle banchine e di sedere solo sui posti indicati per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Resta invece ancora chiusa la stazione di Cornelia, per la revisione ventennale a scale mobili e ascensori: manca una data di fine lavori, oltretutto rallentati dall'emergenza Covid-19. Sia nei giorni feriali che in quelli festivi le tre linee metro di Roma osserveranno l'orario 5.30-23.30, eccetto la tratta Castro Pretorio-Laurentina (Metro B) e quella San Giovanni-Malatesta (Metro C), in cui le stazioni chiuderanno alle 21 per realizzare lo scambio tra le due linee al Colosseo e il prolungamento della linea C. Al posto della metro, ogni sera sono attivi bus sostitutivi fino al termine del servizio. Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Maggio 2020, 09:05

