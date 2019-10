Uomo si lancia sotto la metro, Linea B interrotta

Un uomo non ancora identificato si è suicidato lanciandosi sotto il convoglio in arrivo nella stazione della metro Garbatella in direzione di Rebibbia. È successo alle 16,27, tra il panico dei pendolari in quel momento sulla banchina. Sul posto i poliziotti impegnati ad ascoltare i presenti e a visionare i filmati delle telecamere. Atac, su Twitter, ha fatto sapere che la metro B è interrotta nel tratto compreso tra Castro Pretorio e Eur Magliana, mentre è attivo il servizio di navetta bus. Tra Piramide, San Palo ed Eur Magliana è utilizzabile anche la ferrovia Roma-Lido. Lunedì 28 Ottobre 2019, 17:36

