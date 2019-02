@InfoAtac se vi sembra normale.. metro policlinico, ora. @virginiaraggi quando Roma ha finito di rinascere facci un fischio. pic.twitter.com/Fkjc9LNigv — Elio Raccichini (@ElioRaccichini) 22 febbraio 2019

Ultimo aggiornamento: 11:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un guasto alla scala mobile dellae la mente è andata allo scorso mese di ottobre, quando allasi è trovato incastrato tra gli ingranaggi. Si è creato il panico questa mattina a Roma intorno alle 9 a causa di un problema tecnico. Due passeggere sono state colte da malore e sono state assistite immediatamente. Fortunatamente non c'è stato nessun ferito.La stazione era affollata quando la scala meccanica nella stazione Policlinico della linea B, in direzione Ionio, ha subito un guasto. Lo scorrimento dei gradini si è invertito facendo sobbalzare chi si trovava sulla scala e qualcuno è salito sul divisorio per evitare di farsi male.Per la paura due donne si sono sentite male e sono state raggiunte dal personale di un'ambulanza intervenuta sul posto. Ancora incerte le dinamiche, ma le forze dell'ordine stanno tentando di capire le cause eseguendo i dovuti sopralluoghi. La memoria è andata all'incidente dello scorso ottobre. Da allora la stazione Repubblica non è stata più aperta.