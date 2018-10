#info #Atac - METRO B: interruzione San Paolo<->Ionio e San Paolo<->Monti Tiburtini (soccorso a persona su binari stazione Castro Pretorio). Bus sostitutivi in arriva su tratte interrotte #Roma #metroB — infoatac (@InfoAtac) 28 ottobre 2018

Mattinata complicata per chi si sposta ina Roma: larisulta interrotta tra le fermate di San Paolo-Ionio e San Paolo-Monti Tiburtini. Come si legge in un tweet di Atac, l'interruzione della tratta è dovuta al soccorso di una persona caduta sui binari all'altezza della stazione di Castro Pretorio. Sulle tratte interrotte sono stati attivati bus sostitutivi.