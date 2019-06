Servizio rallentato questa mattina sulla linea B della metropolitana di Roma. I rallentamenti interessano l'intera tratta a causa di un guasto tecnico, come spiega infoatac su twitter, nei pressi della stazione di Circo Massimo. Sta tornando regolare invece il servizio sulla linea C dove, sempre questa mattina, il servizio era rallentato in direzione San Giovanni .

#info #atac - AGG Metro B: circolazione rallentata su intera tratta (guasto tecnico nei pressi della stazione Circo Massimo) #roma https://t.co/6n6sYive0D — infoatac (@InfoAtac) 21 giugno 2019

Venerdì 21 Giugno 2019, 09:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA