Roma, Metro B1 ferma e bus sostitutivi: chiuse le stazioni da Jonio a Annibaliano per motivi tecnici

di Redazione web

Metro B1 di Roma, servizio interrotto. Atac comunica sul suo sito che le fermate della linea B1 sono «chiuse per verifiche tecniche, attivo servizio bus sostitutivi», mentre la linea B da Rebibbia a Laurentina effettua servizio regolare. Ecco quali sono le fermate chiuse sulla B1. Jonio, Conca D'Oro, Libia, S.Agnese-Annibaliano sono state chiuse per verifiche tecniche. Atac fa sapere che in sostituzione delle 4 fermate chiuse, ci sono dei bus sostitutivi.

Bus sostitutivi

Ecco quali sono le fermate sostitutive dei bus: piazza Bologna, viale XXI Aprile, Sant' Agnese Annibaliano, corso Trieste, altezza fermata linea bus 80, viale Libia, altezza fermata linea bus 80, piazza Conca d'Oro, altezza fermata linea bus 80, viale Ionio, fermata 73879 altezza piazzale Ionio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Ottobre 2022, 08:34

