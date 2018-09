Metro a terra, ascensori e scale mobili: 7 su 10 sono fuori uso

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'ascensore è fuori uso, tutti a piedi. O, meglio, chi può se la faccia a piedi: gli altri? Che restino a casa. La metropolitana di Roma, tra ascensori e montascale fuori servizio, è sempre più inaccessibile per i suoi cittadini, per tutti coloro che non possono permettersi di fare le scale per salire in superficie. E così l'underground diventa irraggiungibile. Basta dare un'occhiata alla lista degli ascensori fuori uso, ieri pomeriggio, per capire che a un disabile sulla sedia a rotelle non...