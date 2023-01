Roma, Metro A interrotta tra Colli Albani e Anagnina per un intervento tecnico. A Termini varco chiuso

Disagi per chi viaggia in metropolitana a Roma. Atac informa di aver interrotto la circolazione della MetroA nella tratta tra Colli Albani e Anagnina, in entrambe le direzioni, per eseguire un intervento tecnico. L'intervento, informa Atac a distanza di circa un'ora, sarebbe in fase conclusiva e la circolazione dovrebbe essere ripristinata in tempi brevi. Alla stazione Termini il varco per la MetroA risulta chiuso.

#info #atac - metro A: abbiamo interrotto la tratta Arco di Travertino<->Anagnina per eseguire un intervento tecnico. Circolazione attiva Arco di Travertino<->Battistini. Vi aggiorniamo #Roma — infoatac (@InfoAtac) January 19, 2023

Intanto il disagio dei pendolari del mattino, che si vedono lasciati a piedi nell'orario in cui in molti usano i mezzi pubblici per raggiungere il posto di lavoro, si riversa sui social: già prima della chiusura della tratta sulla linea si rregistravano forti rallentamenti.

@InfoAtac da 10 minuti nella fermata MA di Arco di Travertino nessun treno dir. Battistini. ADESSO appare annuncio "attesa 5 minuti". UN QUARTO D'ORA di attesa alle 8 di mattina vi pare accettabile per una capitale del G7? — Marianna Mascioletti (@Hatsumi10) January 19, 2023

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Gennaio 2023, 09:36

