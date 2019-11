Roma, metro A allagata: soccorsi ai passeggeri alla stazione Numidio Quadrato

Per danni causati dal maltempo, la stazione della metro A di Numidio Quadrato, in direzione Battistini, è stata chiusa. Lo rende noto Infoatac, che indica di «utilizzare stazioni Porta Furba o Lucio Sestio». Mentre è aperta la stazione Numidio Quadrato in direzione Anagnina. In particolare, alle 17.30 circa per le forti piogge la stazione Numidio Quadrato ha subito infiltrazioni. Così due squadre di Vigili del fuoco del comando di Roma sono intervenute per soccorrere le persone all'interno della metro. Nessuno è rimasto ferito. Venerdì 15 Novembre 2019, 18:58

