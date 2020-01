Mense in tilt: i panini per il pranzo? Conditi con la muffa. Rivolta delle mamme

A scuola niente mensa mille bimbi senza pranzo

Giovedì 9 Gennaio 2020, 09:14

Finisce inla questione dellescolastiche di Roma: sul blackout di martedì è già partito un esposto. E’ partito male, infatti, l’anno nuovo per i ragazzi delle scuole dell’infanzia e delle elementari. Nel primo giorno di scuola dopo la pausa natalizia, infatti, le mense capitoline hanno inaugurato la nuova gestione, con un cambio di appalto nato tra le proteste e poi avviato dopo mesi di braccio di ferro.Per il 7 e l’8 gennaio era anche previsto uno, poi saltato tramite un accordo con i sindacati che si è raggiunto solo il 31 dicembre scorso. All’ultimo minuto, di fatto, per organizzare al meglio l’avvio del nuovo anno portando in tavola i piatti caldi previsti dal bando. Il 7 gennaio, quindi, è arrivato il debutto nelle mense: sembrava tutto in ordine. Ma così non è stato. Circa mille ragazzini sono rimasti senza pranzo né merenda nelle scuole del municipio 8, trae San Paolo, ma altrove non è andata poi tanto meglio tra panini preconfezionati e dall’aspetto poco salutare.C’è anche chi, come nel, ha deciso di fare luce su quanto accaduto: un gruppo di, tra cui qualche avvocato, di una scuola elementare di Talenti ha infatti preparato un esposto denunciando la somministrazione ai bambini di un panino con tracce disulla parte esterna. «Hanno dato ai piccoli- racconta una mamma – prima la pasta in bianco e poi quel panino confezionato. Con la muffa sopra: si vede dalla foto». La confezione appare integra, con la scadenza scritta sopra e fissata al 13 gennaio ma sul dorso del panino sono visibili alcune macchioline bianche.E così l’immagine delimbustato, ieri pomeriggio, è stata protagonista di un fitto tam tam nelle chat delle mamme di varie scuole della scuola. In poco tempo sono arrivate segnalazioni di panini con formaggio secco o prosciutto troppo scuro, alcuni bambini allergici sono stati anche riportati a casa. Per ilè tutto regolare: «No ad allarmismi su casi isolati – ha assicurato ieri l’assessora comunale alla scuola Veronica Mammì – il servizio di ristorazione scolastica risulta regolare su tutto il territorio: voglio rassicurare le famiglie sull’attivazione di verifiche specifiche, nell’ambito del monitoraggio già programmato su tutta la città».