Sant'Egidio, da oggi tutti seduti a tavola alla mensa dei poveri

Tutti di nuovo seduti a tavola. Da oggi la mensa dei poveri della Comunità di Sant’Egidio permetterà ai senza fissa dimora e a tutti i suoi ospiti habituè di “tornare” ad una certa normalità: finora nel centro, che non ha mai chiuso neanche durante il lockdown, i pasti venivano soltanto distribuiti e consumati altrove, per il rispetto delle misure dettate dalla pandemia. «La svolta è stata permessa grazie all’apertura, il martedì e il giovedì pomeriggio, dell’hub vaccinale di Sant’Egidio che, dall’inizio di luglio - spiega la Comunità -, ha già realizzato la vaccinazione di alcune migliaia di persone che, per motivi ambientali e burocratici, sarebbero rimaste “invisibil” al sistema sanitario. Così da oggi sarà restituita anche la dignità di poter sedere a tavola, grazie ai certificati vaccinali, mentre ch non li possiede ancora sarà comunque accolto e avrà la possibilità di ricevere un pasto da asporto, come è accaduto nei mesi passati».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Settembre 2021, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA