Roma, i medici: «Casi di influenza 10 volte di più di quelli dello scorso anno, a Natale saremo al collasso»

Bambini con la febbre alta ma anche con pericolosi sintomi respiratori, già tanti i banchi vuoti nelle aule scolastiche.

È l’influenza più forte degli ultimi anni, che oramai serpeggia pure tra gli adulti. «Per Natale temiamo il collasso», dice Pier Luigi Bartoletti, segretario Fimmg Roma, la Federazione dei medici di medicina generale - I casi sono dieci volte più del 2021».

A lanciare l’allarme sono i pediatri della Capitale: «Assistiamo a una recrudescenza dei casi di Covid e tanti problemi respiratori tra bronchioliti e polmoniti, che proviamo a curare a casa il più possibile per non ulteriormente gravare sugli ospedali già pieni - spiega Teresa Rongai, segretario regionale della Fimp, la Federazione italiana di medici pediatri -. Così tanti ammalati forse c’erano stati solo nel 2017 anche tra gli adulti. Tra i bambini siamo già a 50,2 casi su mille. Ci sono anche casi di scarlattina e rush cutanei di origine batterica. Insomma, facciamo fatica a reperire i farmaci: mancano alcuni antibiotici e le soluzioni per l’aerosol come l’unixime e l’amoxillina. Per fortuna la Regione sta lavorando bene con i vaccini anti-influenzali».



