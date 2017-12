Roma, maxitamponamento in autostrada: due feriti gravi

Venerdì 29 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 21:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Incidente su un tratto autostradale alle porte della Capitale. Per cause ancora da accertare si è verificato un incidente a catena in cui due auto sono rimaste coinvolte: due persone, tra i numerosi feriti, versano in gravi condizioni. Il tamponamento si è registrato intorno alle 18.30 sulla diramazione Roma Sud nella carreggiata in direzione Napoli, poco distante dall’uscita per Valmontone.Sono stati alcuni automobilisti a chiedere i soccorsi. In pochi minuti sono accorsi alcuni equipaggi della polizia stradale ed anche alcune ambulanze. Alcuni feriti erano intrappolati nelle lamiere. Per questo è stato richiesto l’intervento di quattro squadre dei vigili del fuoco. In meno di mezz’ora i pompieri sono riusciti a liberare dalle lamiere i feriti. Due di loro sono gravi. Il tratto di autostrada è rimasto chiuso in entrambe le carreggiate per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.