Roma, maxi sequestro della GdF da 11 milioni a imprenditore online: capitali all'estero e quattro ville

Sabato 18 Luglio 2020

Denaro e beni distratti dai fornitori e dai dipendenti licenziati dopo la bancarotta ed il fallimento, reinvestiti in beni mobili, polizze bancarie e società intestate a “teste di legno” per continuare ad evadere. Cinque milioni di euro versati in contanti in unae schermati da una fiduciaria che ne nascondeva la reale provenienza. Due ville a, in provincia di, e due al mare nel teramano, polizze vita per centinaia di migliaia di euro, automobili e conti correnti bancari. “”, “” e “i nomi in codice dei tre libretti al portatore cifrati dove era custodito il tesoro sequestrato dalla finanza. Dopo la sentenza della, i beni della, attiva nel campo dei prodotti tecnologici e nelle vendite online, prima sequestrati e poi confiscati, passano nelle mani delloNel processo di primo grado, il tribunale per le misure di prevenzione di piazzale Clodio, aveva già emesso una sentenza che stabiliva che il patrimonio accumulato da, insieme a quello intestato aproveniva da «un fascio di condotte illecite» tra cui l' evasione fiscale, la bancarotta e reati fallimentari. In particolare le indagini specializzate dei finanzieri del, attraverso l’interposizione di società sammarinesi, gli imprenditori inquisiti, gestivano le imprese operanti nel settore del commercio all’ingrosso e delle vendite on line di prodotti tecnologici, distraendone il patrimonio anche mediante il trasferimento di ingenti fondi all’estero, prima di intestarle, quando queste erano in stato di grave insolvelza, a prestanomi che continuavano comunque a garantire un elevato tenore alla, anche dopo il fallimento e la bancarotta. Oltre agli immobili e alle somme di denaro, sono state confiscate due autovetture e l’intero patrimonio di 3 società, che comprende anche il marchio, utilizzato per la vendita di prodotti elettronici. In attesa della pronuncia dellai beni rimarranno nella disponibilità dello