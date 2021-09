Roma, maxi sequestro di 50 chili di cocaina purissima: arrestato un 41enne

Maxi sequestro di droga a Roma. La polizia ha sequestrato 50 chili di cocaina purissima pronta ad essere immessa sul mercato nelle piazze di spaccio della Capitale. Arrestato un 41enne romano, residente sul litorale laziale, sorpreso mentre sposatava da un'auto all'altra l'ingente quantitò di droga.

Gli investigatori, nell'ambito del loro monitoraggio del mercato della droga, erano venuti a conoscenza che in una via di Colle del Sole, periferia est di Roma tra la Borghesiana e Setteville, avveniva sistematicamente un trasbordo di droga. I poliziotti hanno tenuto d'occhio discretamente la zona fino a ieri sera, quando hanno visto arrivare una Micra il cui conducente, poi identificato, si è fermato vicino a una Yaris lì parcheggiata, l'ha aperta ed ha iniziato a spostare «qualcosa» da una macchina all'altra.

A quel punto gli agenti sono intervenuti bloccando il 41enne. Nelle 2 macchine sono stati trovati in totale 46 panetti di cocaina, per un peso lordo di più di 50 kg di stupefacente. Nella Micra i panetti, gran parte dei quali contrassegnati con la sigla Bio, erano ben in vista nel cofano, mentre nella Yaris lo spacciatore li stava accuratamente nascondendo, evidentemente perché era quella l'auto che doveva girare per la città per rifornire i vari grossisti.

L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, le auto sono state sequestrate. Gli investigatori sono al lavoro per scoprire la provenienza e la destinazione dell'ingente quantitativo di cocaina sequestrata.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Settembre 2021, 16:19

