Roma, maxi blitz interforze a Termini: sigilli in 7 locali

Sono 285 le persone controllate, 7 gli esercizi commerciali chiusi per un periodo di 5 giorni, 25 quelli sanzionati e 5 gestori denunciati. È questo il bilancio del maxi controllo effettuato ieri mattina nell'area della Stazione Termini a Roma. A seguito di un'analisi effettuata nella sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, in Prefettura, con ordinanza del Questore, è stata infatti effettuata una seconda operazione interforze di «Alto Impatto», eseguita da un dispositivo costituito da numerosi equipaggi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Roma Capitale. La Polizia di Stato ha operato con il concorso della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Roma Capitale, mentre l'Arma dei Carabinieri con le proprie articolazioni specializzate del Nas e del Nil, per la verifica della specifica normativa di settore.

Durante il servizio sono stati realizzati specifici controlli amministrativi tesi a verificare il rispetto, da parte degli esercizi commerciali della zona, delle prescrizioni ricevute dalla Questura attraverso le formali diffide, notificategli nelle precedenti settimane. La zona è stata completamente interdetta al traffico per tutte le fasi delle operazioni di polizia, in particolare, le vie di accesso alla zona, Via Giolitti, Via Marsala, piazza dei Cinquecento e tutte le vie adiacenti sono state scandagliate da equipaggi dei Reparti inquadrati al fine di cinturare l'area interessata e consentire un accurato controllo di tutti i soggetti che stazionano nella zona. Pattuglie della Guardia di Finanza, unitamente ad equipaggi della Polizia Locale Roma Capitale sono stati dispiegati con compiti di deterrenza in ordine ai fenomeni di abusivismo commerciale. Polizia di Stato ed Arma dei Carabinieri, suddividendosi le aree di interesse, hanno operato in autonomia sotto la direzione dei propri Funzionari ed Ufficiali, ma in pieno raccordo e coordinamento fra essi e le altre Forze.

Agenti e militari in borghese, affiancati dai cani delle unità cinofile, hanno proceduto al controllo dei ballatoi in via Giolitti per verificare la presenza di eventuali spacciatori. L’attività ha portato al controllo di 285 persone di cui 186 stranieri e 73 delle quali gravate da pregiudizi di polizia. Sono 11 gli stranieri accompagnati presso l’ufficio immigrazione per la verifica della loro posizione sul territorio nazionale. Controllati nella stessa area 33 esercizi commerciali -bar, minimarket, affittacamere e B&B-, per 7 dei quali, un bar, 3 minimarket e 3 affittacamere/B&B, a causa delle gravi violazioni contestate, è stata applicata la chiusura per 5 giorni. Ulteriori 25 esercizi commerciali sono stati sanzionati. Tutti i locali per i quali è stata adottata la chiusura non si attenevano alle prescrizioni anti-covid. Sono 5 i gestori denunciati all’Autorità Giudiziaria per frode in commercio o per non aver comunicato alla Questura i nominativi degli ospiti. Inoltre, sono stati arrestati 2 spacciatori, 2 borseggiatori ed un ricercato per aggravamento delle misure cautelari.

