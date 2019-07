Martedì 9 Luglio 2019, 15:28

Paura questa mattina inPoco dopo mezzogiorno,è divampato nei magazziniDal negozio di casalinghi, ubicato nel seminterrato di due palazzi, si è sprigionato il fumo che ha seminato il panico tra i clienti e che in breve tempo ha raggiunto la strada. Secondo la ricostruzione dei dipendenti, le fiamme si sarebbero sviluppate dal compattatore dei cartoni che si trova nel garage-parcheggio.I lavoratori sono intervenuti immediatamente con gli estintori per domare il rogomentre il negozio è stato fatto evacuare. Al momento dell'incendio erano presenti numerosi clienti, tra cui molti anziani. Sul posto, dopo oltre mezz'ora dalla chiamata sono arrivati due mezzi deie un'ambulanza per eventuali soccorsi.«Abbiamo cominciato sentire uno strano odore, poi è arrivato il fumo lentissimo - racconta una donna che era in fila alla cassa - Gli addetti sono stati molto bravi, hanno mantenuto la calma e ci hanno fatto uscire». La strada è stata chiusa al traffico per facilitare i soccorsi.