Roma, Marco Mengoni è la star del weekend. Da Flautissimo a Pretty Woman, le note conquistano la scena

di Valeria Arnaldi

«Da dove vieni»: è questo il significato di “Unatoka wapi”, titolo in swahili del brano che Marco Mengoni considera il manifesto del suo nuovo album “Materia (Pelle)” e, di fatto, dunque, del tour Mengoni Live 2022, che, il 21 e il 22 ottobre, lo vedrà sul palco del Palazzo dello Sport.

MUSICA. Mengoni sarà uno dei grandi nomi del fine settimana romano sulle note. «Da dove vieni - spiega l’artista - oggi non è tanto una domanda che muove dalla curiosità e dalla voglia di scoprire veramente l’altro, ma contiene già un giudizio». E questo, tra pensiero ed emozione, sarà uno dei brani e degli spunti di riflessione del concerto. Un’occasione di festa ma non solo. L’album prosegue il progetto, in tre titoli, iniziato con “Materia (Terra)”, in cui Marco Mengoni si racconta, indagando origini, ricerca, anima.

Il 22 ottobre, Cor Veleno & Tre Allegri Ragazzi Morti saranno a Largo Venue, nell’ambito di Biennale MArte Live.

Non solo pop. All’Auditorium Parco della Musica, il 22 ottobre Antonio Pappano dirigerà l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in “Elektra”, tragedia in un atto di Richard Strauss su libretto di Hugo von Hofmannsthal. E nel foyer di Sala Santa Cecilia è allestita la mostra “Richard Strauss a Santa Cecilia”, con locandine, foto d’epoca e lettere autografe del compositore.

Riparte il 23 ottobre, con l’Accademia italiana del Flauto, “Flautissmo”, festival diffuso diretto da Stefano Cioffi: l’apertura, al Palladium, vedrà protagonista Maria Paiato con “L’avvelenatrice”. In cartellone, poi, Peppe Servillo, Massimo Popolizio, Marta Bulgherini e Nicolas Zappa, Radiodervish, Flavio Albanese, per concludersi il 4 dicembre con Fabrizio Bentivoglio. Il 29 e il 30 ottobre, inoltre, due giornate saranno dedicate alla Musica da camera per flauto con masterclass e concerti con alcuni tra i più grandi flautisti al mondo come Emmanuel Pahud, Philippe Bernold, Jasmine Choi, Silvia Careddu, Mario Caroli. «Tutti noi nutriamo desideri, o meglio ancora, tutti noi ci nutriamo di desideri - dice Stefano Cioffi - Stiamo vivendo stagioni difficili, con virus e bombe alla porta, usciti da una pandemia e quasi entrati in una guerra, e nonostante ciò, abbiamo tutti un sogno nascosto e un desiderio da esaudire: l’ambizione di Flautissimo è condividere in teatro un sentimento intimo e prezioso per cogliere un tempo denso di stupore e meraviglia, e sentirsi più vivi».

TEATRO. Decisamente ricca anche l’offerta teatrale. Al teatro Olimpico, fino al 23 ottobre, la scena è per “Pretty Woman il Musical”: la storia del film cult con Julia Roberts e Richard Gere arriva sul palco. Scritto da Garry Marshall e Jonathan F. Lawton, rispettivamente regista e sceneggiatore originale della pellicola, il musical ha una colonna sonora composta da Bryan Adams e Jim Vallance con sonorità anni ‘80 ma senza trascurare il brano simbolo del film “Oh, Pretty Woman” di Roy Orbison.

Al Brancaccio, fino al 30, “Sette Spose per sette Fratelli”, con Diana del Bufalo e Baz, diretti da Luciano Cannito. Una nuova edizione dell’iconico film hollywoodiana, che guarda anche alle ambientazioni del mondo ironico dei western di Quentin Tarantino. In scena, 22 interpreti. La direzione musicale è di Peppe Vessicchio.

“Pupo di zucchero” di Emma Dante, in scena fino al 30, è lo spettacolo con cui il teatro Argentina, ha deciso di aprire la stagione. «Secondo la tradizione - spiega Emma Dante - in alcuni luoghi del Meridione c’è l’usanza di organizzare banchetti ricchi di dolci e biscotti in cambio dei regali che, il 2 novembre, i parenti defunti portavano ai bambini dal regno dei morti. Durante il rituale, in quella notte, la cena era un momento di patrofagia simbolica; nel senso che il valore originario dei dolci antropomorfi era quello di raffigurare le anime dei defunti. Cibandosi di essi, era come se ci si cibasse dei propri cari».

CINEMA. Riflettori puntati sul mondo del cinema, tra interpreti e proiezioni, fino al 23 all’Auditorium Parco della Musica e in altre sedi, per gli ultimi giorni della Festa del Cinema. Vari gli incontri. Oggi, la scena è per Paolo Virzì. Domani, sarà per il premio Nobel 2022 per la letteratura Annie Ernaux, dopo la proiezione del suo “Les années Super 8”, realizzato con il figlio David Ernaux-Briot. Domani, anche la cerimonia di premiazione. Dal cinema alla tv. Giacomo Giorgio, Artem e Antonio Orefice, della serie “Mare fuori”, il 23 ottobre, incontreranno i fan al Valmontone Outlet.

FESTA. Appuntamento per i golosi a Villa Borghese, dal 21 al 23 ottobre, scenario della Festa del cioccolato, tra degustazione e laboratori. E il 22, nella Ritz Ballroom del St. Regis Rome, si terrà la XIV edizione del Gran Ballo Viennese di Roma, a favore di Make A Wish Italia: ventisei ragazze, provenienti da tutta Italia, dopo lo stop della pandemia, tornano a danzare sui più famosi Valzer di Strauss accompagnate dagli Allievi dell’Accademia Militare dell’Aeronautica di Pozzuoli.

Il 21 e il 22 ottobre si terrà anche Motoria, la prima manifestazione sportiva del Municipio VI di Roma, che coinvolgerà oltre trenta associazioni sportive, centinaia di atleti, le scuole e la cittadinanza del territorio.

