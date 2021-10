Roma, Radio Rock dona un ecocardiografo all'Ospedale Umberto I. Maratona Ail: 30.000 euro in 27 ore

Un ecocardiografo per l'Ematologia dell'Ospedale Umberto I di Roma: un miracolo compiuto in 27 ore. È questo l'esito dell'appello di beneficenza per l'AIL fatto lo scorso 9 luglio durante il programma “The Rock Show” di Radio Rock. La maratona “Heroes”, lanciata dai conduttori Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi, grazie a più di 1000 donazioni dei suoi ascoltatori, ha raggiunto 30.000 euro permettendo, così, di regalare una strumentazione fondamentale per i pazienti malati di leucemia.

Una corsa contro il tempo arrivata oltre l'immaginabile, grazie all’editrice Patrizia Palladino, all’impegno degli speaker della radio e di più di 70 ospiti illustri intervenuti come i protagonisti del cinema, della letteratura, dell’arte, del teatro, della televisione, (tra cui Rudy Zerbi a Paolo Ruffini, da Giovanni Veronesi a Lillo, da Luca Argentero a Marco D’Amore) intervallati a luminari della medicina, così da divulgare più informazioni possibili sulle iniziative dell’Ail Roma e sul ruolo fondamentale della donazione.

«Un successo che ci ha commosso ma non ci ha sorpreso – ha dichiarato l’editrice Patrizia Palladino – e che conferma il nuovo corso di Radio Rock all’insegna di un modo moderno di fare radio: non solo stare in diretta, ma avere un ruolo sociale nella comunità a cui ogni giorno arrivano le nostre voci, 24 ore su 24. Ecco il perché della svolta green ed ecosostenibile dell’emittente e della volontà di onorare sfide difficili come questa della maratona a favore di Ail Roma. Oggi siamo qui noi quattro a consegnare questo strumento di diagnosi e cura, ma idealmente ci sono i 150.000 ascoltatori che ci seguono ogni giorno».

Dal “radiothon” estivo, la consegna del macchinario è avvenuta adesso, nell'ottobre 2021, e per l'occasione, i tre conduttori del The Rock Show e l’editrice della radio si sono recati nel reparto di Ematologia, alla presenza del professor Maurizio Martelli, della professoressa Cristina Chimenti, del professor Claudio Cartoni e della presidente dell’Ail Roma Maria Luisa Viganò.

«Non smetteremo mai di dire grazie a Radio Rock e ai suoi ascoltatori» ha dichiarato Ail Roma. «Questa nuova macchina rispetto alla precedente ha nuove funzioni fondamentali per la ricerca - hanno sottolineato il professor Cartoni e la professoressa Chimenti - così come per le diagnosi e migliora la qualità della vita e delle cure per i nostri pazienti».

Emilio Pappagallo, station manager e conduttore storico e fondatore del The Rock Show, da cui tutto è partita l'iniziativa, ribadisce che «in momenti difficili come quelli vissuti negli ultimi anni, non ci siamo mai tirati indietro. Per onorare la nostra storia che ci ha visto sempre in prima linea quando si trattava di combattere una battaglia giusta, abbiamo voluto dare una prova tangibile del nostro impegno per la comunità. Ad esempio consegnando centinaia di mascherine ffp2 a Tor Vergata o riuscendo a regalare all’Umberto I questo strumento essenziale per la cura dei pazienti. Non possiamo né vogliamo rinunciare a cambiare il mondo, il rock è anche questo. E i nostri ascoltatori come i miei collaboratori ci hanno dimostrato che i miracoli esistono e si possono fare. Il nostro claim dice Radio Rock: tutta un’altra storia. E quello che è successo a luglio e che ci ha permesso in questi giorni di dare corpo alla generosità dei nostri ascoltatori dimostra l’unicità della nostra esperienza, diversa da ogni altra nel mondo della comunicazione».

