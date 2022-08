Roma sprofonda, la mappa con i quartieri ad alto rischio voragini: ecco dove il pericolo è maggiore

Le buche a Roma sono una piaga per la Capitale e i suoi cittadini. E probabilmente è la voragine che nel 2021 inghiottì due macchina a Tor Pignattara ad essere quella che negli ultimi anni ha destato più impressione. Ma nonostante le apparenze, non è quella la zona più colpita di Roma.

La mappa delle voragini

Quali sono i quartieri di #Roma più a rischio di #voragini?

Ecco l'aggiornamento 2022 della Carta di suscettibilità ai #sinkholes di Roma, realizzata da Ispra in collaborazione con @cnr_igag.

Scopri di più: https://t.co/8ogqoyzP4R pic.twitter.com/fmRP8SAvfk — ISPRA (@ISPRA_Press) August 2, 2022

Mentre il sindaco Roberto Gualtieri, lancia la sfida per la sua città, promettendo di asfaltare tutte le buche e le voragini di Roma, c'è chi ha fatto una mappa dettagliata di quali siano i quartieri della Capitale più tormentati. Ispra, infatti, in collaborazione con Cnr-Igag (Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria) ha pubblicato la Carta di suscettibilità ai sinkholes: le voragini in superficie. Una carta di Roma aggiornata al 2022. Si tratta di uno studio volto ad individuare le aree della città maggiormente suscettibili al cedimento del suolo e alla conseguente formazione di voragini. I crolli del manto stradale infatti preoccupano istituzioni e cittadini in quanto possono potenzialmente costituire un pericolo per la viabilità, per i pedoni ma anche per la stabilità degli edifici.

I quartieri più a rischio

La carta della suscettibilità ai sinkholes antropogenici del 2022, limitandoci a voler fare una riflessione sul territorio compreso all'interno del Grande Raccordo Anulare, evidenzia un aumento rispetto alle rilevazioni degli anni precedenti della pericolosità nel quadrante sud-occidentale. Una suscettibilità molto alta è rilevata appunto nella zona sud-ovest e sud, che risulta quella maggiormente interessata, ricadente nei Municipi XI e VIII.

Anche il centro storico è caratterizzato da suscettibilità alla formazioni di voragini, seppur con diversi livelli di gravità. È contrassegnato da una zona a suscettibilità molto alta, seppur circoscritta e, tutt'intorno a macchia d'olio a suscettibilità alta e media. L'area occidentale centro-nord, invece, è quella che desta minor preoccupazione, con suscettibilità bassa o molto bassa.

«Una carta dei municipi»

«Presto faremo uscire anche una carta con il dettaglio, per municipio, delle voragini che sono state registrate - ha annunciato l’Ispra - possiamo comunque già notare come la zona sud, che include quella dei Colli Portuensi e del Trullo, dove sono stati scoperti nuovi ipogei, sia quella più esposta al fenomeno degli sprofondamenti». Un dato che emerge anche dal confronto con la precedente carta, datata 2017.

