Roma, manovra sbagliata: furgone resta in bilico sul Tevere

Per una manovra sbagliata un furgone è rimasto in bilico sul Tevere a Roma rischiando di caderci dentro. L’autista di un furgone è riuscito a scendere dall’abitacolo nonostante la pericolosa posizione nella quale era rimasto il suo mezzo dopo una manovra in retromarcia sotto Ponte Duca D'Aosta, quartiere Flaminio di Roma.

L’uomo, alla guida di un mezzo utilizzato per il riposizionamento delle bici a noleggio, è stato salvato grazie all'intervento di vigili del fuoco e dei carabinieri. Il furgone sarà rimosso e riportato in strada nelle prossime ore con l'aiuto di un mezzo dei pompieri.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Maggio 2022, 20:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA