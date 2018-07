Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Caos e, storico quartiere di. Unsi è trasformato in un vero e proprioche sta gettando nell'incubo gli abitanti della zona. Da due anni gira per le vie vestito in maniera trasandata, con la barba incolta e pochi capelli in testa. È alto un metro e ottanta circa e la sua parabola aggressiva sta crescendo di giorno in giorno fino a sfociare inAggredisce le persone senza motivo, le prende a pugni quando escondo da un bar o da un negozio. Ha colpito in pieno volto un uomo anziano che è crollato svenuto in terra. Ma ad aggiungersi a questa deriva violenta è subentrato ora l'aspetto degli. «Si è spogliato e masturbato davanti a mia figlia di 12 anni e alla sua amichetta», racconta una mamma terrorizzata a Roma Today. «Ora le bambine non escono più da sole».Secondo le testimonianze degli abitanti del quartiere, l'uomo ha iniziato a farsi notare circa due anni fa. Urlava tutta la notte e al massimo danneggiava le auto in sosta. Ora è passato alle aggressioni fisiche e sessuali. «Gira indisturbato nel quartiere con cartoni di vino gridando frasi senza senso e appena vede ragazze o bambine si abbassa i pantaloni e si tocca», raccontano a Roma Today.L'uomo è stato più volte denunciato alle forze dell'ordine. È stato fermato in diverse situazioni, ma poi è stato rilasciato perché non ci sarebbero le condizioni per trattenerlo in commissariato ed arrestarlo. Il quartiere si è mosso attivando un gruppo su WhatsApp per scambiarsi le segnalazioni dei suoi avvistamenti e avvisare le persone in modo che prestino attenzione. Inoltre stanno facendo partire una petizione per richiedere il «Daspo urbano».