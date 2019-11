Mamma morta di parto al Sant'Eugenio: dopo 9 giorni anche la figlia è deceduta

Venerdì 15 Novembre 2019, 11:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la mamma non ce l'ha fatta nemmeno la figlia. È morta ala donna di 31 anniLa bambina era ricoverata nel reparto di Neonatologia dopo che i medici sospettavano complicanze cerebrali dopo la sua nascita, ma la piccola non è riuscita a sopravvivere come racconta Il Messaggero.Greta Erika era stata chiamata così in onore della mamma morta mettendola al mondo. La famiglia aveva sperato con tutte le forze che dopo la perdita della donna almeno la bimba si sarebbe salvata, ma le cose sono andate diversamente. Sono ora in corso le indagini per capire cosa sia successo, 9 medici sono indagati per omicidio colposo. La mamma avrebbe avuto una forte emorragia, ma è da chiarire se derivata dalla placenta accreta, cioè aderente all'utero, oppure alle manovre dei medici durante il parto.Prima del parto Erika stava bene, poi ha iniziato ad avere dolori e perdite di sangue, così è andata in ospedale e i medici l'hanno fatta partorire, ma la 31enne non è più uscita viva dalla sala parto. Sono state disposte le autopsie per capire cosa sia accaduto alla mamma e alla figlia. La piccola Greta Erika era la secondogenita della coppia