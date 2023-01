Mamma si addormenta mentre allatta: neonato di tre giorni muore soffocato tra le sue braccia

Aveva chiesto di stare vicina al figlioletto neonato, un maschietto di tre giorni, ha iniziato ad allattarlo, ma poi si è addormentata: nessuno si è però accorto che nell'addormentarsi lo ha schiacciato, e il neonato è morto. Ha dei risvolti terribili la storia - raccontata oggi dal Corriere della Sera - che viene da Roma e risale alla notte tra il 7 e l'8 gennaio, nel reparto di ginecologia dell'ospedale Pertini.

Neonato gigante: pesa 7 chili e mezzo, è alto 60 centimetri. Il parto cesareo record

Pitbull fugge al padrone e azzanna bimbo di due anni in braccio alla mamma: feriti entrambi

Mamma si addormenta, bimbo muore schiacciato

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo in relazione alla morte del piccolo, con i pm che hanno disposto l'autopsia. Come racconta il Corsera, il reparto poco dopo la mezzanotte fu svegliato dal pianto disperato della neomamma, una trentenne italiana, che dopo essersi risvegliata si è accorta di quanto accaduto, con il bimbo morto sotto il suo peso.



Al suo fianco un'infermiera, che poco prima era entrata nella stanza e si era trovata davanti la scena del piccolo sotto il corpo della mamma: troppo tardi per salvarlo. Nell'indagine però la mamma è parte offesa: il suo bambino non doveva rimanere tra le sue braccia, anzi qualcuno dell'ospedale doveva riportarlo in culla dopo l'allattamento, secondo il protocollo. Il motivo è il co-sleeping, una delle principali cause di morte dei neonati: un gesto d'amore che però a volte si rivela fatale per molti bambini piccolissimi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Gennaio 2023, 11:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA