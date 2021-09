Maltempo Roma, le previsioni: nel weekend forti temporali e possibili disagi

Sarà un weekend all'insegna del maltempo quello che attende la Capitale. A Roma è previsto brutto tempo nel weekend, con forti temporali che interesseranno tutto il Lazio. Dopo una settimana di sole, da oggi e fino, almeno, a domani, le previsioni meteo vedono un netto peggioramento delle condizioni.

Nella giornata di oggi sono attesi forti temporali su tutto il Lazio e la situazione non cambierà nemmeno domani. Nella Capitale il tempo comincerà a migliorare dalla prossima settimana quando torneremo a vedere ampie schiarite e il sole, ma le temperature non si alzeranno.

Gli esperti per la giornata di oggi, sabato 4 settembre, prevedono forti temporali su tutta la Regione Lazio che potrebbero causare disagi, soprattutto per la cirolazione dei mezzi. Il cielo di Roma resterà coperto fino a sera, quando sono attese alcune schiarite e interruzioni dalle precipitazioni. Ma, nella notte, tornerà a piovere in vista di un'altra giornata piovosa prevista per domani.

Anche per domenica 5 settembre, infatti, le previsioni meteo non si discostano da quelle di oggi. Il cielo coperto minacccerà temporali di forte intensità su tutto il Lazio, soprattutto nel pomeriggio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Settembre 2021, 10:42

