Bomba d'acqua a Roma: raffiche di vento e grandine, tre alberi cadono al Flaminio. Bus deviati

Bomba d'acqua su Roma. Un altro temporale in stile tropicale si abbatte su Roma. Al centro piogge torrenziali miste a grandine e raffiche di vento fortissime. In pochi minuti strade allagate e circolazione rallentata. Tre alberi sono caduti dietro piazzale Flaminio.



«Roma-Viterbo: servizio urbano momentaneamente sospeso (danni da maltempo)». Così in un tweet Infoatac.

Deviate alcune linee di autobus: Infoacat fa sapere che le «Linee 628 e 301 deviate su percorsi alternativi (caduta albero in Passeggiata di Ripetta/via della Penna)» A causa della caduta di un ramo d'albero sulla carreggiata Luceverde Roma informa che via Ardea fra via Fregene e via Cerveteri è chiusa al traffico. Chiusa la stazione Flaminio della Metro A

Ieri un temporale simile aveva provocato la caduta di un albero a Termini: nell'incidente due persone erano rimaste ferite.