Roma, caos maltempo. Pino cade a Corso Trieste vicino al “Giulio Cesare”. A Fiumicino auto sommersa sotto un ponte

Maltempo a Roma, tragedia sfiorata a Corso Trieste: un pino è caduto vicino al liceo Giulio Cesare. Lo riferisce il Messaggero.it. L'albero è caduto nella notte all'incrocio con via Trau.

Nella Capitale stamani per il maltempo la Polizia Locale ha effettuato una cinquantina di interventi. La pioggia caduta forte e abbondante ha reso necessarie chiusure e in via Laurentina, via Aurelia, via C. Colombo, Circonvallazione Tiburtina e via della Maglianella.

Non solo Roma città è stata colpita dal maltempo. Paura per un automobilista a Fiumicino che si è trovato l'acqua ai finestrini mentre transitava sotto al ponte in via della Muratella. E' accaduto nelle prime ore di oggi, martedì 9 marzo.

