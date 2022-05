Roma, malore fatale dopo incidente stradale: 80enne muore dopo aver chiamato i soccorsi

Si schianta contro un albero e finisce fuori strada, automobilista chiama i soccorsi ma accusa malore e muore. È successo oggi, lunedì 30 maggio, a Roma in via Salaria all'altezza del km 18,500. Secondo quanto ricostruito un 80enne italiano al volante di una Ford Tourneo mentre guidava in direzione fuori Roma, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo, colpendo prima un albero, per poi finire all'interno di una cunetta nella corsia opposta.

Leggi anche > Roma, profanata la lapide di Alfredino Rampi: disegnate undici svastiche

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale del III Gruppo Nomentano per procedere con gli accertamenti e la messa in sicurezza dell'area. Dalle prime informazioni apprese sul luogo, l'automobilista, subito dopo essere uscito dal veicolo ed aver allertato i soccorsi, ha accusato un improvviso malore accasciandosi a terra. Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sull'esatta dinamica dell'incidente sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Polizia Locale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Maggio 2022, 20:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA