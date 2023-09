Roma è tra le città più maleducate d'Italia: ecco la classifica e perché. Il comportamento più criticato che non va giù ai turisti

L'Italia è una delle Nazioni più amate per la cultura, la storia e la tradizione. Ma ci sono alcuni aspetti che proprio non vanno giù ai turisti. Sono tanti, tantissimi, coloro che ogni anno decidono di recarsi in Italia, partendo da tutto il mondo. Ma qualcuno non riesce proprio ad accettare alcuni comportamenti degli italiani che, inevitabilmente, compromettono l'esperienza del viaggio.

Scippatore linciato al Quarticciolo, aggressori identificati grazie al video: tra loro anche due spacciatori e un pugile

Paura al bingo, uomo perde alle slot e diventa una furia: minacce ai dipendenti con un coccio di bottiglia

Roma tra le città più maleducate d'Italia

Sono tanti i turisti che non perdono occasione di trascorrervi qualche giorno anche se, secondo una ricerca portata avanti da Preply, 19 città risulterebbero le più maleducate. Tra queste spunta anche la Capitale che si attesta al sesto posto in classifica.

Attraverso la piattaforma di e-learning, Preply ha intervistato più di 1.558 abitanti, tenendo in considerazione le 19 città più grandi d’Italia.

FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

LEGGI ANCHE: – 'Sei un cafone!', perché si usa il termine cafone per indicare una persona maleducata?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Settembre 2023, 11:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA