Roma, Gualtieri: «La chiusura di Malagrotta pagata con costi enormi»

Con la chiusura della discarica di Malagrotta, Roma si è trovata a far fronte a «costi enormi, giganteschi». A dirlo, in un'intervista a Report che andrà in onda questa sera, è il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri. «I costi dello spreco di risorse dei cittadini - afferma - che sono stati buttati per pagare a carissimo prezzo il fatto di mandare i nostri rifiuti in giro, sono costi altissimi».

«Non avendo impianti propri - sottolinea il primo cittadino -, Roma deve costantemente trattare per trovare chi si prende i nostri rifiuti a prezzi molto alti, e quindi di volta in volta trovare delle soluzioni che però sono precarie».

