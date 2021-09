Dal caffè tostato solare all'avatar che fa lavori duri al posto nostro: ecco le curiosità di Make Faire Roma. Torna il pubblico

C’è il “Joiint Lab”, esperimento unico di trasferimento tecnologico industriale per dare vita a nuove forme di lavoro fisico da remoto mediante avatar robotici, riducendo l’esposizione degli umani a condizioni di lavoro faticose o pericolose. Ma ecco anche il “Caffè tostato solare” messo a punto con una tecnica della torrefazione del caffè per irraggiamento solare che permette di ridurre l’inquinamento ambientale. E che dire dello “Spectrafood”, che permette di scovare gli Ogm senza analisi di laboratorio.



Torna la Maker Faire Roma, il più importante evento europeo sull’innovazione, dall’8 al 10 ottobre, quest’anno in modalità ibrida (online e in presenza). Nel suggestivo scenario del Gazometro Ostiense, che apre per la prima volta al pubblico, troveranno posto 240 spazi espositivi popolati da idee, prototipi e progetti innovativi sviluppati da Maker scienziati, artisti e innovatori italiani e stranieri.



«Si torna in modalità mista, perché le nuove tecnologie hanno ampliato le possibilità per fruire gli eventi, e in uno dei luoghi simbolo dell’innovazione», ha detto Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma.



Tra i temi più rilevanti figurano robotica e intelligenza artificiale, agritech e foodtech, digital manufacturing, economia circolare, recycling, data science e design thinking.



Maker Art e Maker Music esploreranno l’intersezione tra arti, musica, scienza e tecnologia, grazie alle performance di Donato Piccolo, Clementino e La Rappresentante di lista. Tante anche le iniziative connesse ai temi dell’agrifood e sostenibilità, della salute con la sesta edizione di Make to Care, il contest che premia le innovazioni per la cura e l’assistenza dei pazienti, e le call dedicate al mondo della scuola. Per partecipare in presenza è necessario acquistare il biglietto su www.makerfairerome.eu. Per chi seguirà da remoto ci sarà una lunga maratona streaming con ospiti dal palco-studio televisivo e collegamenti con gli stand.

