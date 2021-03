Roma, Maddalena Urbani morta per overdose: resta in carcere il pusher siriani

Resta in carcere Abdul Aziz Rajab, il pusher siriano nella cui abitazione, sabato scorso a Roma, è stata trovata priva di vita Maddalena Urbani, la figlia ventunenne del medico-eroe Carlo Urbani che per primo isolò il virus della Sars. Il gip ha convalidato l'arresto per detenzione di sostanze stupefacenti. In casa del sessantenne, indagato per la morte della ventunenne, sono state trovate alcune dosi di eroina.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Marzo 2021, 17:18

