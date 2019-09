Vandalizzata una macchinetta per il riciclo della plastica. L'ira della Raggi: «Incivili, spero vengano individuati»

Atac ha avviato le indagini del caso, spero che i responsabili siano individuati al più presto

Lunedì 16 Settembre 2019, 19:22

Un'ottima idea, ma con risultati pratici decisamente deludenti, anche a causa dell'inciviltà dei cittadini. L'iniziativa delleper ildellanella metro diè lodevole, ma dopo le prime settimane di successi iniziano ad arrivare i primi problemi. L'ultimo, in ordine di tempo, dopo quelli documentati da Leggo, arriva dalla stazione di Piramide (Metro B) ed è stato denunciato sui social direttamente dalla sindaca,Qualcuno, infatti, ha vandalizzato una macchinetta installata in stazione, tagliando alcuni cavi elettrici in corrispondenza della cavità dove gli utenti possono inseriree ricevere dei punti da accumulare e spendere inutilizzando l'app. Dopo pochi giorni, quella macchinetta è già inutilizzabile eha commentato l'episodio con amarezza: «Non ci sono parole di fronte a queste immagini: dei vandali hanno rotto questa macchinetta. Incivili.».Il caso ha ovviamente diviso i cittadini. C'è chi punta il dito sui concittadini incivili, citando a titolo esemplificativo altri episodi come i rifiuti indebitamente smaltiti in strada o i presunti sabotaggi a mezzi Atac e ai Tmb. Ma anche chi, giustamente, si chiede: «Come è possibile che, in stazioni in cui ci sono telecamere, dipendenti Atac e vigilianza privata con guardie giurate, qualcuno riesca a fare tutto questo indisturbato?». Ad ogni modo, resta il fatto che la brillante iniziativa '', finora, è stata rovinata dall'inciviltà e dall'incapacità di utilizzare questi strumenti: già pochi giorni dopo la loro introduzione, una macchinetta installata nella metro a San Giovanni era andata in tilt a causa dell'errato smaltimento di alcuni utenti, che avevano inserito al suo interno troppi flaconi di plastica invece che di polietilene.