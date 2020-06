Roma, il Lungomare di Ostia diventa pedonale da luglio: ecco il tratto interessato

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Giugno 2020, 11:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, conto alla rovescia per ladel: scatterà il prossimoe riguarderà un tratto di circa 5 chilometri della carreggiata lato mare. Strada off-limits, quindi, per i veicoli motorizzati e più spazio a pedoni e ciclisti. Non mancano però i dubbi e le polemiche.Il tratto interessato dalla imminente pedonalizzazione è quello compreso tra l'incrocio con. Una misura fortemente voluta dal Campidoglio e dal X Municipio, entrambi a guida 5 Stelle. Ci sono però diverse criticità, come ricorda Moira Di Mario per Il Messaggero: dalla viabilità privata alle linee Atac, passando per i parcheggi e la trasformazione dell'altra carreggiata in doppio senso di marcia, con la rimozione temporanea dei posti auto ai lati della strada. Le ipotesi principali per chi arriva da Roma per andare al mare riguardano la possibilità di parcheggiare nel posteggio ex Esercito, o in alternativa sui due lati del tratto finale di via Cristoforo Colombo.I residenti, però, sono perplessi: «I parcheggi non basteranno per noi e per tutti coloro che arrivano da Roma, specialmente nel fine settimana. La circolazione rischia di intasarsi, rischiamo di essere sequestrati in casa senza neanche la possibilità di uscire per fare la spesa». Anche la Polizia Locale di Roma Capitale del X Gruppo Mare è preoccupata per le possibili ricadute sulla circolazione e sull'ordine pubblico, anche perché ai vigili urbani sono sotto organico. «Il Municipio deve ancora convocare la conferenza dei servizi, mancano 15 giorni e ancora non sappiamo niente dei dettagli della pedonalizzazione. Senza contare che dalla fine del lockdown si sono moltiplicati gli incidenti stradali, anche molto gravi. Dal Campidoglio non abbiamo mai ricevuto risposta alle nostre richieste di far fronte alla carenza di personale», fanno sapere i sindacati.