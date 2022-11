Luminarie in Centro, Roma accende il Natale con boutique aperte fino alle 21 e brindisi di vino in via del Corso

di Lorena Loiacono

Roma si accende per il Natale, con le luminarie del Centro che domani daranno il via alle festività tra grandi marchi e botteghe storiche.

GRIFFE. Sarà un’accensione in grande stile, che illuminerà via Condotti fino a piazza di Spagna (con le luci e l’albero sulla Scalinata di Trinità dei Monti che portano la firma di Bulgari) e, ancora, da via del Babuino a via Margutta e piazza Mignanelli.

CASCATA DI LED. Alle 18 di domani, presente il sindaco Gualtieri, si preme l’interruttore. Via Condotti avrà le luminarie realizzate a mano da Marianolight: sono a basso impatto energetico con un risparmio del 90% rispetto agli impianti tradizionali, si tratta infatti di circa 45.700 microlampade al led.

ORARIO ALLUNGATO. «Per l’occasione - spiega il presidente dell’associazione di via Condotti, Gianni Battistoni - promuoviamo l’iniziativa “Lumen et vinum”: le boutique resteranno aperte fino alle 21 e ospiteranno le la degustazione di vini prestigiosi, selezionati da “In alto i calici”. Offriremo una serata speciale a chi verrà a trovarci, per aprire al meglio il periodo natalizio».



Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Novembre 2022, 08:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA