Natale sotto scorta: Green pass, poche multe in 7 giorni. Più sanzioni sui bus che in strada

Shopping in mascherina, strade che tornano ad affollarsi e Green pass a bordo dei mezzi pubblici: così Roma, da “sorvegliata speciale”, si prepara al rush decisivo delle festività natalizie.

CITTÀ SICURA Dal 6 dicembre sono entrate in vigore le regole del Piano per Roma, con le forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia e Vigili urbani) in strada per verificare sia l’obbligo di Green pass tra i passeggeri di bus e metropolitane che la mascherina da indossare obbligatoriamente all’aperto nei luoghi affollati. Nell’ultima settimana quindi, con l’8 dicembre che ha fatto da apripista al Natale, gli agenti hanno effettuato 18mila controlli tra Roma e provincia, tra cui 15mila solo a Roma: sono state circa 100 le sezioni per coloro che non avevano il Green pass e 50 per coloro che erano senza mascherina.



LUMINARIE A FESTA Con il naso all’insù, nelle strade dello shopping, per ammirare le luci che fanno brillare Roma, firmate Acea: dall’Albero di piazza Venezia a via del Corso, che racconta con degli skyline i luoghi più suggestivi della Capitale come il Colosseo, il Pantheon e Trinità dei Monti. Nel progetto “Roma by light Acea 2021” rientrano anche gli alberi di via Veneto e gli abeti addobbati in ogni municipio. L’obiettivo è fare sentire l’atmosfera delle feste, sempre nel rispetto delle regole.

PIÙ VENDITE Stanno andando meglio gli affari per i negozianti. A sostenere lo shopping è arrivato anche il bel tempo dopo le piogge dei giorni precedenti. «Siamo al 50-60% in più rispetto al 2020 - spiega iI presidente di Confesercenti Roma, Valter Giammaria - quando avevamo più chiusure ed eravamo senza vaccino. Registriamo una ripresa, nei negozi del Centro ma anche in quelli di vicinato, soprattutto tra abbigliamento e calzature. Purtroppo siamo ancora lontani dal giro d’affari del 2019. Sta riprendendo fortunatamente il turismo interno ma purtroppo, in questo periodo, mancano ancora all’appello turisti stranieri come gli americani, i russi e i tedeschi, che venivano a Roma in occasione delle feste natalizie».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Dicembre 2021, 07:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA