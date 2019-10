registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della zona in cui ieri sera è avvenuta la rapina. Ricoverata all'ospedale San Giovanni anche Anastasia, la fidanzata di Luca, che lavora come babysitter, per una contusione alla testa. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri del nucleo investigativo.



Sono al vaglio degli investigatori le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della zona in cui ieri sera è avvenuta la rapina. Ricoverata all'ospedale San Giovanni anche Anastasia, la fidanzata di Luca, che lavora come babysitter, per una contusione alla testa. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri del nucleo investigativo.

È mortoil ragazzo ferito alla testa dopo aver provato a sventare una rapina avvenuta ieri sera ae finita con un colpo di pistola in testa. Luca, personal trainer, avrebbe compiuto 25 anni a febbraio. Le sue condizioni sono apparse da subito critiche agli operatori del 118 che lo hanno soccorso e trasportato al San Giovanni, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico che non è bastato a salvargli la vita.La sparatoria poco dopo le 23.30 all'angolo trae via Bartoloni, in zonadove il ragazzo viveva.