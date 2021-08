Roma, lotta al narcotraffico a San Basilio: due pusher in manette

Avevano appena venduto alcune dosi di cocaina ad un giovane in via Recanati nel “fortino” delle case popolari. Il passaggio dei soldi e la cessione della droga, non è sfuggito ai carabinieri della stazione di San Basilio a Roma, che hanno arrestato Claudio Schiena ed Elmi Tommaso di 39 e 51 anni con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto ad opera dei carabinieri del luogotenente C.S. Salvatore Militano si inserisce in un contesto di più ampio dei controlli del territorio disposti dal comando provinciale della Capitale per reprimere e prevenire attività criminali legate non solo allo spaccio ma anche ad altri fenomeni delittuosi. Nel quadrilatero del narcotraffico di San Basilio, la compagnia di Montesacro ha messo a segno importanti arresti nelle piazze di spaccio durante i quotidiani servizi antidroga. Le successive perquisizioni sul posto e presso i domicili dei due, hanno consentito ai carabinieri di rinvenire altre 15 dosi di cocaina e circa 700 euro in contanti, ritenuto il provento dell’attività illecita dello spaccio. Nella zona sono attive almeno cinque piazze di spaccio gestite dalle famiglie malavitose della zona come Pupillo e Marando in via Corinaldo dove nelle ultime settimane vengono impiegati come pusher e vedette anche ragazzini minorenni, Cataldi in via Mechelli, Valeri, Fazzi alla “Lupa”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Agosto 2021, 11:40

