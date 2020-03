Roma, proiezioni anonime illuminano i palazzi. Nel quartiere di Colli Aniene, anche il logo di Batman

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Marzo 2020, 11:34

Siamo chiusi in casa. C'è chi regala lunghi applausi al lavoro eroico e straordinario di medici ed infermieri. C'è chi si dà appuntamento alla finestra per cantare l'inno nazionale o Azzurro. C'è chi mette le casse sul balcone ed improvvisa un dj-set per il quartiere. E c'è chi, di notte, quando le ansie e le incertezze rischiano di prendere il sopravvento sulla lucidità, proietta immagini e scritte sulle facciate buie dei palazzi silenziosi. Accade nel quartiere di Colli Aniene, periferia est di Roma e lui, lei o loro si fanno chiamare “proiezionisti anonimi”. Su Facebook c'è una pagina con questo nome e nel quartiere c'è chi aspetta ogni sera di vedere nuove immagini. Tutto ha avuto inizio con l'iconico logo di Batman, quel pipistrello stilizzato che veniva proiettato sul cielo di Gotham City, quando c'era bisogno dell'intervento del super eroe contro le forze criminali della città.Quel logo, proiettato sul lato buio di un condominio del quartiere romano, dapprima visto solo da chi abita nelle vicinanze, ha iniziato a circolare su Facebook, ricevendo molti like e commenti. Stavolta però, come nei fumetti o nei film, non c'è Batman a salvarci dal Coronavirus, ma serve responsabilità e buon senso di tutto. Ed ecco che nelle sere successive, è apparsa un'altra proiezione. Una scritta, molto eloquente. “Dovete restare a casa mortacci vostra”. Non ha bisogno di molte spiegazioni, ma certamente è un monito a chi ancora continua ad uscire di casa senza rispettare le misure imposte dal Governo.Ieri sera un'altra scritta. Tra il romantico e l'urgente. “Vuoi uscire a donare il sangue con me?”. Una proiezione che segue l'invito a donare il sangue da parte di molte strutture ospedaliere, che segnalano una diminuzione nelle donazioni. Un'emergenza nell'emergenza da interrompere subito. Aspettiamo altre proiezioni notturne, magari dopo Batman arriverà Superman a dirci cosa fare.