Roma, lo "shopping" del borseggiatore bloccato dagli 007 del centro commerciale

Oggi durante il normale servizio di pattugliamento della Galleria Commerciale Porta di Roma da parte della sicurezza del centro, una guardia riconosceva un noto borseggiatore che già in passato era stato arrestato sia nel Centro Commerciale sia in altre zone di Roma. L’individuo, G.A., romano di circa 45 anni, in compagnia di una ragazza

complice, D.C., anch’essa romana, che fungeva da palo, avvicinava un Cliente del Centro, per sottrargli il portafoglio. Immediatamente scattava il fermo dei due soggetti, che venivano trattenuti in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. Il borseggiatore è stato arrestato in attesa del processo per direttissima. Il portafoglio è stato prontamente restituito alla vittima, completamente ignara di cosa le era accaduto. Da inizio anno sono stati numerosi gli interventi di prevenzione e di repressione dei reati commessi all’interno del Centro commerciale, e il supporto alle forze dell’ordine da parte della vigilanza nonché la collaborazione ormai consolidata sono sempre più efficaci e hanno permesso una riduzione dei fenomeni superiore all’85% rispetto a 5 anni fa. Lunedì 9 Dicembre 2019, 17:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA