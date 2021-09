Roma, litiga con la ragazza e si impicca: 19enne in pericolo di vita

Ha litigato con la ragazza e poco dopo ha provato a togliersi la vita impiccandosi. E' successo questa mattina a Roma: un ragazzo di 19 anni ha cercato di impiccarsi alla ringhiera del terrazzo con un lenzuolo, dopo aver litigato con la ragazza.

Dopo il diverbio, la giovane si era allontanata, come spesso capita dopo un litigio di coppia, e si era spostata in un'altra stanza. Dopo aver visto che il ragazzo non arrivava è andata a cercarlo, forse per fare pace, ma sul balcone ha fatto la tragica scoperta. Il suo fidanzato era impiccato con un lenzuolo calato dalla ringhiera del balcone.

Subito è partita la chiamata da parte della giovane al 118, con la richiesta di aiuto e soccorsi nell'appartamento. Quando i soccorritori sono arrivati, il 19enne era ancora vivo, anche se con battito cardiaco molto debole. È stato subito trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma. Le sue condizioni sarebbero molto gravi e sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione della vicenda, il ragazzo di 19 anni sarebbe un turista americano in vacanza a Roma con la fidanzata. Non è ancora chiaro e noto il motivo del litigio.

La ragazza, anche lei 19enne, è sconvolta. Mai avrebbe pensato, dopo il litigio, di trovare il fidanzato in quelle condizioni e in pericolo di vita.

