Roma, lite tra vicini: 37enne ferito alla testa con una scure. Arrestato un 56enne

Roma, furiosa lite tra vicini in zona Ponte Milvio. Un 56enne è stato arrestato per aver colpito il vicino di casa con una scure: il 37enne, ferito alla testa, è stato portato in codice rosso al Policlinico Gemelli.

Roma, lite tra vicini: 37enne ferito alla testa con una scure

La lite, culminata con la grave aggressione fisica, è avvenuta nella tarda mattinata di ieri in via della Farnesina. Il più anziano dei due contendenti, con la scure che usava per alcuni lavori domestici, ha colpito alla testa il 37enne che, soccorso, è stato trasportato al policlinico Gemelli in codice rosso. I medici, dopo averlo medicato, gli hanno refertato una prognosi di guarigione di 30 giorni. Gli agenti della questura capitolina intervenuti in via della Farnesina, hanno arrestato il 56enne per lesioni aggravate e denunciato per porto abusivo di oggetto atto ad offendere. Resta da capire cosa abbia scatenato una lite così violenta tra i due uomini.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Ottobre 2022, 17:40

