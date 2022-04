Roma, lite in strada finisce nel sangue: «Siamo Casamonica». Grave un egiziano pestato dal branco

Follia e sangue a Roma. Un cittadino egiziano è grave in ospedale dopo essere stato picchiato ieri sera da un gruppo di persone in via Calpurnio Bellico, zona Tuscolana. All'origine della vicenda una banale lite per motivi di viabilità. La vittima si trovava nella sua auto quando ha avuto un diverbio con un altro automobilista. Stando alle prime ricostruzioni, il gruppo avrebbe urlato «siamo Casamonica».

Poco dopo sono arrivate altre persone, scese da un'abitazione, e insieme con il l'automobilista hanno aggredito e picchiato lo straniero. Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia di Stato e i medici del 118 che hanno trasportato l'egiziano in ospedale in codice rosso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Aprile 2022, 13:02

