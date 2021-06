Roma, lite per un parcheggio: attivista di Tor Bella Monaca aggredita e minacciata dal clan Moccia

Da una banale lite per un parcheggio, a Roma, si è passati ad una vera e propria aggressione da parte di un clan. È accaduto ieri sera, a Tor Bella Monaca, a Tiziana Ronzio, fondatrice dell'associazione TorPiùBella, premiata nel 2019 Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella.

A denunciare l'aggressione la stessa associazione in un post su Fb. «È l'ultimo episodio di una serie di atti intimidatori che ormai da mesi colpiscono Tiziana e chi le sta intorno. Provocazioni, minacce di morte ed intimidazioni, tutti atti sono documentati e portati all'attenzione delle istituzioni preposte ma ciononostante la situazione non appare migliorare», si legge nel post.

La lite per un parcheggio è avvenuta ieri sera. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'alterco ha inizialmente coinvolto due ragazzi, tra cui il figlio della presidente dell'associazione, e ha attirato un capannello di persone. Ad accorrere anche un componente della famiglia Moccia, gambizzato nei giorni scorsi, che avrebbe inveito contro i militari, minacciandoli. Il ragazzo è stato arrestato dai carabinieri di Tor Bella Monaca per resistenza e minacce. A scendere in strada anche sua madre che avrebbe avuto una discussione con Ronzio conclusa a suon di schiaffi.

L'associazione TorPiùBella è nata circa sei anni fa ed è composta da un gruppo di residenti del quartiere. «Quando abbiamo fondato Tor Più Bella, l'idea che guidava il nostro agire era riconnettere le persone nella riscoperta del proprio quartiere -continua il post dell'associazione- Tutto il quartiere è casa per chi lo abita; far passare questo messaggio significava far sentire le persone sicure anche fuori dalla porta della propria abitazione a partire dal pianerottolo. Sapevamo che questo avrebbe comportato confrontarci anche coloro che quei pianerottoli li occupano, depredando risorse e sfruttando il quartiere per negargli un futuro diverso. Per molto tempo, questi hanno goduto di campi aperti, in cui poter agire liberamente, credendo di poter disporre di Tor Bella Monaca e dei suoi abitanti a proprio piacimento. Eppure, il quartiere non appartiene a loro, ma a tutte quelle persone che a Tor Bella Monaca vogliono vivere con dignità».

Raggi: «Solidarietà a Tiziana Ronzio»

«Solidarietà alla fondatrice dell'associazione 'Tor più Bella' Tiziana Ronzio, minacciata e aggredita da esponenti del clan Moccia. Siamo vicini a tutti i cittadini onesti che, come Tiziana, si battono per la legalità». Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Zingaretti: «Fatto gravissimo e inaccettabile»

«È un fatto gravissimo che non può essere accettato», ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. «Tiziana Ronzio da anni lavora per riqualificare Tor Bella Monaca, quartiere in cui vive, combattendo lo spaccio e la delinquenza. In questi anni con lei la Regione Lazio ha realizzato progetti per migliorare la vita del quartiere in un grande lavoro di squadra. Quanto accaduto ieri sera non deve più avvenire. Tiziana Ronzio non può e non deve essere lasciata sola dalle Istituzioni, va difesa e sostenuta nelle sue battaglie», ha aggiunto Zingaretti.

Libera: «Il crimine non vuole rinunciare al controllo del territorio»

«Questi episodi indicano che i personaggi criminali non vogliono rinunciare al controllo del territorio ma, anche, che si è sulla strada giusta consapevoli che il cambiamento dei territori e la sconfitta della violenza criminale passano attraverso l'impegno di tutti»: questo il commento dell'associazione Libera.

