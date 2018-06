Sabato 30 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una mazza di ferro in risposta alla richiesta di spostare l'auto parcheggiata davanti alla rampa d'accesso a un negozio. Un uomo di 40 anni ha preso a sprangate alla testa il commesso di un negozio di illuminotecnica di via Giovanni Tamassia pur di non spostare la sua Fiat Punto dopo la richiesta del titolare dell'attività, un commerciante ottantenne. L'episodio si è verificato in zona Boccea, e ora il responsabile sta affrontando un processo per lesioni personali, come si legge sul Messaggero.«Sono uscito dal negozio invitandolo a spostare il suo veicolo», ha raccontato l'ottantenne agli inquirenti. Ma l'automobilista, invece, di scusarsi e togliere la macchina, va su tutte le furie. Prima urla: «Vaff avete rotto. Io parcheggio dove voglio». Poi va verso casa, distante pochi metri dall'ambito posteggio. La scena lascia di stucco gli abitanti del quartiere, fino a quando non arriva il padre del 40enne a chiedere scusa al commerciante. Ma nel mentre torna sul posto anche il figlio, brandendo la spranga che ha usato per colpire il commesso urlando «ti ammazzo».