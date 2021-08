Roma, lite tra nigeriani per una donna: 23enne ferito al volto con un coccio di bottiglia

Roma, tragedia sfiorata dopo una lite tra nigeriani. Un 23enne è stato ferito al volto e ad una spalla, con un coccio di bottiglia, da un connazionale 40enne, dopo uno scontro per una donna.

È accaduto ieri sera in via Montemesola, periferia Est della Capitale, nei pressi della zona di Tor Vergata. I due nigeriani, che vivono nello stesso stabile, hanno prima discusso, poi la lite è sfociata nell'aggressione. Il 23enne è stato portato in codice giallo al Policlinico di Tor Vergata, mentre il 40enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di lesioni aggravate.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Agosto 2021, 13:01

