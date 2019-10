Lite in strada: ciclista acceca automobilista con spray al peperoncino

Martedì 1 Ottobre 2019, 13:42

Unha spruzzato il suosul viso di uncon il quale aveva avuto una lite in strada. È successo nella serata di lunedì a Roma, sulla via Ostiense, verso le 20.30.Così un ciclista ha deciso di mettere la parola fine ad un litigio stradale, che evidentemente stava andando troppo per le lunghe, con un automibilista. Un diverbio, quello tra i due, nato forse da una mancata precedenza. Qualche battuta e poi l'azione repentina del ciclista: spray al peperoncino nell'auto dell'uomo e poi via di corsa, facendo perdere le proprie tracce. L'automobilista resta accecato, non ci vede ed è costretto a scendere, fermando l'auto nel bel mezzo della strada.A prestargli i primi soccorsi ci hanno poi pensato due ragazzi a bordo di una macchina di passaggio sulla via Ostiense, che hanno chiamato l'ambulanza. Il conducente dell'auto è stato quindi portato al Policlinico Umberto I in codice giallo. Sul posto anche una volante della polizia, per accertare le dinamiche del fatto e per identificare il ciclista fuggito.